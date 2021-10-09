شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسى؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسى.

وأيد 88% من القراء تكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسى، بينما قال 12% فقط من القراء لا.