شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتتح اليوم مجمع خدمات ومكاتب السجل التجارى المتميزة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم السبت بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية المجمع النموذجى لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي يقدم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، إضافةً إلي جميع خدمات بطاقات التموين.

كما سيفتتح الوزير من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى فى كلً من مناطق 6 أكتوبر والجيزة ولأول مرة في أحد المولات التجارية بـ6 أكتوبر.

جدير بالذكر، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يتيح العديد من خدمات السجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية فى إطار الحرص على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تنطبق عليها الأساليب الحديثة والتشاركية، وإيماءً إلى توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح خدمات متميزة ومتكاملة ذات جودة عالية تليق بما يصبو إليه التاجر / الصانع المصرى.