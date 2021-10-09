شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحى للطلاب واستقرار العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوات الوزارة، إضافة إلى غرف عمليات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة الوضع الصحى داخل المدارس واستقرار العام الدراسى الجديد، إضافة إلى تلقى شكاوى المدارس والطلاب وأولياء الأمور.

وقالت مصادر مسئولة، إنه يتم التعامل مع أى شكوى تصل إلى غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة على الفور.

وينطلق اليوم السبت 9 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل المدارس طلابها فى 12 محافظة، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.



وأوضحت أنه إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، مع استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.