شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى الجديد اليوم.. والمدارس تطبق الفترتين لتقليل الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت 9 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل المدارس طلابها فى 12 محافظة، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية.

وشدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.



وأوضحت أنه إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، مع استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.

كما شددت الوزارة على عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها، مع تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.