تفقد السيسي العمل بامتداد طريق وصلة "أم القمر" يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل بامتداد طريق وصلة "أم القمر" اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

فتحت عنوان (الرئيس يتفقد العمل بامتداد طريق وصلة "أم القمر")، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر أمس الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذى يربط ما بين طريق (القاهرة/الإسماعيلية) وطريق (القاهرة/السويس) حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كيلومتر.

وأضافت الصحيفة أن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تفقد كذلك الكوبرى المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق (القطامية/العين السخنة)، وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: "خالص تقديرى وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

وفي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (النائب العام يطلق اليوم استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي)، ذكرت الصحيفة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي يطلق اليوم استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتي جاءت خطوة تاريخية علمية وعملية ًتعد الأولى في تاريخ النيابة ًالعامة.

وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، تحسين تقديم الخدمات، تحقيق العدالة الناجزة، الارتقاء بأداء النيابة العامة، دعم اتخاذ القرار بها، تعزيز الثقة فيها، ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030 .

ووجه النائب العام باتباع الأسلوب العلمي في وضع الاستراتيجية، وتم اختيار فريق مؤهل من أعضاء النيابة العامة، اضطلع بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام ببحث أفضل الممارسات الوطنية، والدولية في هذا المجال، كما استمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضًلا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعي، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبيان لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي.

أما في (الجمهورية) وتحت عنوان (مصر تعزي باكستان في ضحايا زلزال بلوشستان)، ذكرت الصحيفة أن مصر أعربت، أمس الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر حكومةً وشعباً - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.

وفي الشأن المحلي أيضا، أوضحت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات اليوم بإجراءات احترازية) أن العام الدراسي الجديد ينطلق، اليوم، في المدارس والجامعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، إذ تبدأ الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، بالإضافة لعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لجميع المديريات التعليمية لتخصيص الحصة الأولى بجميع مدارس الجمهورية؛ للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر وزرع الانتماء في نفوس الطلاب وأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب الفكرى.

وأشارت إلى أن الوزارة قررت تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة في حالة ظهور إصابة بكورونا، بعد الاتفاق مع وزارة الصحة على أن تكون 14 يومًا فقط بدلًا من 28، حرصًا على الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد سيكون الثالث في وجود كورونا، وستسعى فيه الوزارة لتقليل الفجوة التعليمية لدى الطلاب والمرور بهم لبر الأمان، مشددًا على تطبيق الغياب والحضور في المدارس هذا العام بمنتهى الحسم، وسيتم عقد جميع الامتحانات في المدارس، ولا مجال لتطبيق نظام الأبحاث في التقييم.

وأكد أنه تم منح المدارس مساحة لوضع جداولها الدراسية بشكل يتناسب مع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بإجراءات عدم التزاحم، مشيرا إلى أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة أو تقليل الحضور.

وعلى مستوى التعليم الجامعي، ذكرت (المصري اليوم) أن الجامعات تستقبل، اليوم، نحو 3 ملايين طالب للانتظام في العام الدراسي الجديد، ففي جامعة القاهرة، بدأت المدن الجامعية، إعلان جداول التسكين لبدء إجراءات استقبال وتسكين الطلاب القدامى، على أن يتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

فيما استعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب، والتي تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، يعقبها فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة لضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية.