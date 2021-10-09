شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقى 72 ألف شكوى.. اعرف إزاي تبعت شكوتك للتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:
أولًا:
من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597
ثانيًا:
من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن (15330 )
ثالثا:
عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 فى تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن ، مشيراً الى أن "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة سواء الخط الساخن أوالواتس آب أوالبريد الإلكتروني إضافة إلى صفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها ، كما قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.