شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام للطلاب أثناء طابور الصباح بالعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض المهام الأساسية التى يمارسها الطالب أثناء طابور الصباح بالعام الدراسى الجديد، بتوجيه وإشراف من المدرسة، نرصد فى التقرير التالى أبرزها.

ـ التباعد بين الطلاب.

ـ وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب بحيث يتم ترك مساحة ومسافة بين كل طالب وزميله أثناء الطابور مع عدم زيادة المدة الزمنية المخصصة للإذاعة المدرسية حرصا على عدم تواجد الطلاب فى الطابور مدة زمنية كبيرة.

ـ فقرية توعية"

- أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية، والتأكيد على الطلاب بضرورة غسل الايدى واستخدام الأدوات الشخصية وعدم الاختلاط والالتزام بالمكان المخصص لكل طالب داخل الفصل وعدم تبادل أى أدوات أو مأكولات.

ـ تحية العلم.

ـ وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة ترديد الطلاب للنشيد الوطنى وتحية العلم أثناء مراسم طابور الصباح.

ـ الصعود بانتظام".

ـ طالبت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة صعود الطلاب إلى الفصول فى شكل منتظم بعد انتهاء مراسم طابور الصباح مع إشراف المعلمين على طابور السير لكل صف دراسى لعدم اختلاط الطلاب وحدوث زحام بينهم.

ـ ارتداء الكمامة والفيس شيلد.

ـ شددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بضرورة التزام جميع العاملين بها والطلاب بارتداء الكمامة من لحظة دخول المدرسة مرورا بطابور الصباح وصولا إلى الفصل واستكمال اليوم الدراسى وأيضا الفيس شيلد بالنسبة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما لحماية وتأمين الطلاب من فيروس كورونا.



