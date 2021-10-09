شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات توضح النطاق الجغرافى لمبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، أحد أهم المشروعات القومية التى حدثت وتحدث فى مصر، والتى تستهدف قرى الريف المصرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا.

فى النقاط التالية يوضح ”الخليج 365” النطاق الجغرافى للرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" كما يلى:

1- يستهدف البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، تطوير كافة القرى المصرية ( حوالى 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركزا موزعة على 20 محافظة).

2- لا تتضمن مبادرة حياة كريمة المحافظات الحضرية الثلاث ( القاهرة -بورسعيد – السويس).

3- لا تتضمن مبادرة حياة كريمة المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة (شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) حيث يتم استهدفها ببرامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

4- يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة.

5- ينفذ البرنامج تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

6- هناك 4 مجموعات عمل تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة أهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول.

7- وزارة التنمية المحلية تلعب دورا رئيسيا فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.