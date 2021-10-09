شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات توضح النطاق الجغرافى لمبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
فى النقاط التالية يوضح ”الخليج 365” النطاق الجغرافى للرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" كما يلى:
1- يستهدف البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، تطوير كافة القرى المصرية ( حوالى 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركزا موزعة على 20 محافظة).
2- لا تتضمن مبادرة حياة كريمة المحافظات الحضرية الثلاث ( القاهرة -بورسعيد – السويس).
3- لا تتضمن مبادرة حياة كريمة المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة (شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) حيث يتم استهدفها ببرامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
4- يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة.
5- ينفذ البرنامج تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
6- هناك 4 مجموعات عمل تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة أهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول.
7- وزارة التنمية المحلية تلعب دورا رئيسيا فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.