شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مخلفات هدم.. تعرف على أرقام التواصل مع هيئة نظافة القاهرة لرفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة فى تنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات التاريخية، بكافة الأحياء وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وذلك عقب انتهاء الهيئة من رفع التراكمات بمحيط سور مجرى العيون، والتى بلغت 700 ألف متر مكعب، ويتم الآن تنفيذ أكبر حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء والخرابات بنطاق حى السيدة زينب.

ويوضح ”الخليج 365”، طريقة الإبلاغ عن المخلفات التاريخية لرفعها من قبل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حيث خصصت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أرقاما للتواصل مع المواطنين لرفع مخلفات الهدم وتشطيب الوحدات السكنية، وكذلك المخلفات المتراكمة بالأراضى الفضاء والخرابات مجانا، وذلك لتحسين المظهر الحضاري بالشوارع.

ويمكن التواصل مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من خلال الخطوط الساخنة للهيئة، وهى 29223410، أو 26843759 والتى تعمل على مدار الساعة، يتم الإبلاغ عن اماكن التراكمات لرفعها.

وفى حالة تواجد مخلفات أعلى الأسطح أو بالوحدات السكنية يتم تنزيلها من الأعلى للتسهيل على رجال الهيئة لرفعها ونقلها للمقالب العمومية التابعة للهيئة.

وناشدت الهيئة المواطنين التعاون معها فى تحسين الشكل العام للشوارع، والمحافظة على الشكل الحضارى وعدم إلقاء المخلفات في غير أماكنها والالتزام بالسلوك الحسن.