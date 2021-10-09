شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد هذا العام تركيزا قويا من الدول المتضررة من التغيرات المناخية فى العالم لإيجاد سبل للتفاوض وحلول تدخل حيز التنفيذ، ومن أهم الإجراءات التى نفذتها مصر للتعامل مع هذه القضية هى تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

”الخليج 365” يوضح عددا من المعلومات عن هذا المجلس ومهامه وسلطاته كما يلى:

1-تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وإصدار قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019.

2-يتكون المجلس الوطنى للتغيرات المناخية من اللجنة العليا، والمكتب التنفيذى ومجموعات العمل الفنية.

3-يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسًا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية وينعقد المجلس برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

4- أما الهيكل التنظيمى فهناك عدة قرارات متعلقة بالأمر منها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 بالتشكيل الجديد وصلاحيات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية

5-للمجلس الوطنى للتغيرات المناخيةعددا من الأهداف منها رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة.

متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.

6-يعد أهم هدف للمجلس دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية.

7-زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

8-رفع وعى المسئولين ومتخذى القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.

دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة.

9-بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

10-ضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية