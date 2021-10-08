شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء العام الدراسى الجديد.. واجبات الطلاب داخل المدرسة فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى واجبات الطلاب داخل المدارس قبل ساعات من انطلاق العام الدراسى الجديد المقرر له السبت 9 أكتوبر الجارى.

ـ الحرص على ارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار.

ـ التواجد فى الموعد المحدد لطابور الصباح.

ـ عدم التزاحم والوقوف فى مجموعات مع زملائه سواء فى الفصل أو فناء المدرسة.

ـ الالتزام بالمقعد المخصص له داخل الفصل.

ـ الحفاظ على نظافة مكانه والفصل أثناء اليوم الدراسى.

ـ عدم استخدام أو تبادل الأدوات الخاصة به من أقلام أو مأكولات.

ـ حظر استخدام كمامة زميله.

ـ الخروج بشكل منتظم بعد انتهاء اليوم الدراسى.

ـ إبلاغ المعلم أو المشرف حال الشعور بإعياء أو تعب مع الحرص على قياس درجة الحرارة أُثناء دخول المدرسة.



