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قبل بدء العام الدراسى الجديد.. واجبات الطلاب داخل المدرسة فى 10 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى واجبات الطلاب داخل المدارس قبل ساعات من انطلاق العام الدراسى الجديد المقرر له السبت 9 أكتوبر الجارى.

ـ الحرص على ارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار.

ـ التواجد فى الموعد المحدد لطابور الصباح.

ـ عدم التزاحم والوقوف فى مجموعات مع زملائه سواء فى الفصل أو فناء المدرسة.

ـ الالتزام بالمقعد المخصص له داخل الفصل.

ـ الحفاظ على نظافة مكانه والفصل أثناء اليوم الدراسى.

ـ عدم استخدام أو تبادل الأدوات الخاصة به من أقلام أو مأكولات.

ـ حظر استخدام كمامة زميله.

ـ الخروج بشكل منتظم بعد انتهاء اليوم الدراسى.

ـ إبلاغ المعلم أو المشرف حال الشعور بإعياء أو تعب مع الحرص على قياس درجة الحرارة أُثناء دخول المدرسة.

 


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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