المعاينة: تفحم 15 توك توك في حريق جراج بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الحصيلة النهائية لخسائر حريق جراج بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، الجمعة.

وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم 15 مركبة توك توك مع منع امتداد ألسنة النيران إلى باقي المركبات والوحدات السكنية المجاورة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة تتبعها ألسنة اللهب من جراج سيارات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجها بمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.