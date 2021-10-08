وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:​

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط و"JANNA" بالمدينة، بجانب تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين بعد تسليمهم الوحدات المخصصة لهم.

ولفت وزير الإسكان، الخميس، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعي سكن مصر وJANNA بالقاهرة الجديدة، يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحًا أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 115م2: 118 م2 بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة بحجم استثمارات يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما مشروع JANNA بالمدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين (115- 130 - 140م2) بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

من جانبه، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن متوسط نسبة التنفيذ بمشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة و عددها 10 مواقع بلغ نسبا متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع، بينما بلغ متوسط نسبة التنفيذ بمشروع JANNA 93%، شاملة تنفيذ شبكات المرافق ( مياه - صرف - ري) وشبكات الطرق.

وأوضح، أن خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة القادمة بقطاع الإسكان، تشمل تنفيذ 5328 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة بمساحات تتراوح بين 90م2 و120 م2 بحجم استثمارات يقدر بنحو ملياري جنيه كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه باشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين، شاملا المشروعات الخدمية مثل ( المدارس - المراكز الطبية - الحضانات - الأسواق التجارية ) وغير ذلك، والانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعي JANNA وسكن مصر بمختلف المواقع.

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