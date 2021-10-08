"الري": مصر رئيسًا لمجلس وزراء المياه الأفارقة حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع غير العادي للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) الذي عقد صباح اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس.

وصرح عبدالعاطي أنه تم بالإجماع إقرار ترشيح مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024 تقديرًا لدور مصر المهم على الساحة الأفريقية، كما تم اختيار السكرتير التنفيذى الجديد للامكاو.

وفي كلمته اثناء الاجتماع، توجه عبدالعاطي بالتحية لأعضاء المجلس التنفيذي، مؤكدًا حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجال الموارد المائية لكافة الدول الأفريقية.

وأكد كارل هيرمان جوستاف الرئيس الحالي للامكاو ووزير الزراعة والمياه الناميبي، أهمية المياه كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم، مشيرًا إلى أن نهر النيل يعتبر شريان الحياة الرئيسي في مصر والذي لا يوجد بديل عنه، كما طالب بتفعيل دور الامكاو في تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية في مجال إدارة المياه المشتركة.

ويعتبر المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.