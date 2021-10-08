​مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت وحالة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سود غدا السبت ، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء خلال فترات النهار، لطيف ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تكون شبورة مائية فيالصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت خبراء الأرصاد إلى أن هناك نشاط ريا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 30 – الصغرى 20

الاسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 21

المنصورة: العظمى 30 – الصغرى 20

العريش: العظمى 28 – الصغرى 22

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 21

اسوان: العظمى 39 – الصغرى 22

وتشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للحرارة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارًا، فيما يميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

ويشهد البحرين الأحمر والمتوسط حالة بسيطة من الاضطراب وارتفاع الأمواج مصحوبة بنشاط رياح تصل سرعتها إلى 25 كم/ الساعة على البحر الأحمر.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وتصل الأمواج إلى مترين، وهو معدل طبيعي، كما يشهد البحر الأحمر اضطرابًا وارتفاعًا للأمواج لنحو 2.5 متر فوق سطحه.