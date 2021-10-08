​الجيزة: ملتقى توظيف لتوفير 6 آلاف فرصة عمل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم محافظة الجيزة، غدًا السبت، ملتقى توظيفي للشباب بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها.

ويوفر الملتقى أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وأكدت محافظة الجيزة أنه على الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل ملئ استمارة الرغبات باللينك التالي: اضغط هنا

لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرًا للإقبال الكبير من قبل الراغبين.