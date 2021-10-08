انطلاق ورش اليوم الخامس من "أهل مصر" في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الخامس، من ورش الأسبوع الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر" لدمج أطفال المناطق الحدودية المقام بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 196 طفلًا من محافظات مصر الحدودية، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتلقى الأطفال شرحًا من المدربين حول العديد من الأنشطة التوعوية والوطنية.

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل.

كما يتضمن تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية وعمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والأثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، ورش حكي بعنوان تاريخ مدينة الفرما وضواحيها، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، تعليم بالتقنيات المتعددة ورشة أصنع كتابي، طباعة على القماش، أركيت، عمل مفارش بالصوف، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر وتقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع وكذلك عرض عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.