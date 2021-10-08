شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى خروج الطلاب يوميا 11 صباحا بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تم تداوله بشأن انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحاً بشكل يومى وتقليل مدة الحصة الدراسية، قائلا: ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية، والخبر غير صحيح ولا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

وينطلق غدا السبت العام الدراسى الجديد، فيما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة فى حالة ظهور حالة كورونا، حيث أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوم فقط بدلا من 28 يوم ، وذلك حرصا على صالح الطلاب و استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم و تحصيلهم الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ضوابط وتعليمات هامة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، نسردها فى النقاط التالى:

- التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والاداريين طوال اليوم الدراسى.

- الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.

- متابعة نسب تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل و بعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية.

- تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة.

- تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة.

- تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناءا على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

- نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

- توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة.

- تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج أخر اليوم.

- يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وأخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم

- الطالب الذي تتعدى درجة حرارته 38 يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع.

- في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

- يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

- يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.

- تقسيم الانشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار أخر.

- إلزام جميع المتواجدون في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول ، ما عدا التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

- على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

- في حالة وجود حافلة للمدرسة اقل الطلاب ويقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم ويصعد الطلاب ويجلسوا بشكل فيه تباعد.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ظهور إصابات كورونا فى المدرسة :

- إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى استدعاء ولى أمره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه.

- عند التأكد من الإصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة اسبوعين على الاقل مع متابعة المخالطين له.

- في حالة إصابة الطالب أو المعلم مع إثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة لإبلاغ الإدارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

- في حالة حدوث اختلاط ايجابي لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي ومتابعة حالته شريطة اخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا ايجابية مؤكدة.