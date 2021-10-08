شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الاستعداد للعام الدراسى بتدريب 62691 معلما وموجها بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قطاع التعليم الفنى اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة غدًا السبت الموافق 9 أكتوبر 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنبيه على جميع المسئولين بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى ضوء التعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فى إطار التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل فى (300) مدرسة فنية إضافية ليبلغ عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة (413) مدرسة ثانوية فنية منهم (245) مدرسة صناعية، و(67) مدرسة تجارية، و(72) مدرسة زراعية، و(29) مدرسة فندقية.

وتابعت الوزارة أثمر التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفنى والمديريات التعليمية إلى الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، حيث تم إعداد (512) من مدربى المدربين من كافة نوعيات التعليم الفنى (صناعى - زراعى - تجارى - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفنى على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفنى على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتى تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

وفى إطار الاهتمام بإكساب الطلاب مهارات ريادة الأعمال والابتكار واكتشاف الذات وتحديد المسارات الوظيفية المختلفة تم إعداد (4292) من المعلمين كمدربين وميسرين وناقلى خبرة لتدريس مناهج ريادة الأعمال والابتكار ومناهج التوجيه والإرشاد.

وأوضحت أن التدريبات تم تصميمها وتنفيذها على عاتق كوادر التعليم الفنى وذلك فى خطوة لبناء قدرات المعلمين والموجهين وتطوير البرامج الدراسية وبناء المناهج وفقًا لاحتياجات سوق العمل بالتعاون مع ممثلى سوق العمل واكتساب الخبرات من الخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية.



















