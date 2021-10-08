شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يعزى باكستان فى ضحايا زلزال بلوشستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - عن خالص التعازى والمواساة إلى جمهورية باكستان الشقيقة فى ضحايا الزلزال الذى ضرب إقليم بلوشستان وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لشعب باكستان، قيادة وحكومة وشعبا، ولذوى الضحايا جرّاء الزلزال الذى ضرب إقليم بلوشستان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أكدت إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.

وانهار أكثر من 100 منزل طينى كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المبانى، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة "رويترز" عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناى أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.