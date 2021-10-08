شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوجة وزير الأوقاف الأسبق ظهر غد من مسجد الرحمن بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة وزير الأوقاف الأسبق محمد علي المحجوب تشييع جثمان زوجته السيدة صالحة ظهر غد السبت، من مسجد الرحمن بكورنيش حلوان البلد، بحضور الأسرة.

وأعلنت تلقيها العزاء الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

والدكتور محمد علي إبراهيم محجوب: ولد في (15 أكتوبر 1939م)، هو أستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية في جامعة عين شمس وأكاديمية الشرطة ووزير الأوقاف الأسبق وعضو مجلس الشعب من عام 1979 الي 2005.

المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق وليسانس شريعة جامعة عين شمس 1968 ، ماجستير في القانون المقارن، دكتوراه في الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون حاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009.