شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط فى تناولها.. مكملات غذائية تعرضك للخطر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر عن المجلة الدولية للطب الوقائي، من الإفراط فى تناول 6 أنواع من المكملات الغذائية، بعد أن ثبت بأنها تناولها بإفراط على المدى الطويل قد يكون ضارًا، لاسيما أن الكثير مننا يقبل على تناول الفيتامينات والمعادن من أجل الوقاية من الأمراض المزمنة، طبقًا لما ورد في موقع إكسبريس.





وتتمثل هذه المخاطر فى الفيتامينات الآتية

مجموعة فيتامنيات B6

حمض الفوليك

مكملات الحديد





الزنك

النحاس

المغنسيوم