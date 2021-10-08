شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يتعهد أمام الأساقفة بخدمة إقليم الإسكندرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بخدمة الكنيسة والحفاظ على شرائعها، كذلك حصل على تعهدات من أساقفة الإقليم كجزء من مراسم حفل إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم 10 دول إفريقية، هي "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليا.

وجاء ذلك خلال مراسم التدشين التي يترأسها جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، والقائد الروحي للكنيسة في العالم، قدم رئيس أساقفة الإقليم الجديد تعهدا قال فيه:

أنا سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية، ألتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سألاحظ وأعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته، وخدمة الآخرين، مؤكداً العقيدة الكتابية لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية، المذكورة في الكتاب المقدس والمعلن عنها في بنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكذلك في قوانين الإيمان التاريخية الثلاث و كتاب الصلاة العامة ، وتأكيد أهمية دراسة الكتاب المقدس باستمرار في إقليم الإسكندرية.

الأساقفة

وفي المقابل قدم أساقفة الإقليم تعهدا مماثلا قالوا فيه:

نحن، أساقفة الكنيسة الأنجليكانية بإقليم الإسكندرية، نلتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سوف نُلاحظ ونُعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته في الأبروشيات التي دعانا الله لنخدمها. نعد بأن نُكرس أنفسنا للعمل في وحدة مع رئيس أساقفة الإقليم للنهوض بإرسالية الله في إقليم الإسكندرية.

فيما تلا فؤاد رشدي المستشار القانوني لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أمام الحضور تفاصيل الإجراءات الدستورية لإعلان تأسيس الإقليم الجديد.

كانت الصلوات قد بدأت بموكب المطارنة والأساقفة يتحرك من ساحة الكاتدرائية وصولا إلى مذبح الكنيسة حيث يتقدمه ويلبي ويعقبهرؤساء الأساقفة الذين حضروا من كافة دول العالم بالإضافة إلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والدكتور منير حنارئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي وعدد من القساوسة والشمامسة وخدام الكنيسة.

الجدير بالذكر إن الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد إن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بينأقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم مؤكدا إنه يحمل اسم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها مدينة الإسكندريةفي العالم المسيحي القديم حيث لعبت دورًا محوريًا في التراث والفكر المسيحي العالمي على أن يضم الإقليم 10 دول هي "مصر، وليبيا،وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا".

