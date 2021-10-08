شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين القاهرة وكلا من الإسماعيلية والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذي يربط ما بين طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن طريق أم القمر يهدف أيضًا إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس السيسي، الكوبري المار أعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية - العين السخنة، وقد توقف الرئيس؛ لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها : "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".