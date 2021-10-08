شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة لاتعرف المستحيل.. قصة كفاح سمكرى وأولاده قهروا الظروف بالمنوفية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا مع عائلة محمد درويش أشهر سمكرى فى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عائلة بدأت من الصفر وحتى أصبحوا أشهر عائلة سمكرية.

ويقول محمد درويش كبير العائلة والمقيم بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إننى بدأت حياتى من الصفر، حيث تعلمت المهنة على يد أشطر سمكرى سيارات بمدينة أشمون، وتعلمت منه الكثير حتى أصبحت أشهر سمكرى فى المدينة، ويضيف محمد درويش أنا قصير القامة وربنا رزقنى باثنين من الذكور أحمد وسعيد من قصار القامة وندا خريجة كلية التربية جامعة المنوفية .

مشيرا، بدأت قصة عملى منذ عام 1997 ووقتها كنت أعمل فى الورشة التى تعلمت فيها وكنت أقوم بشراء عدة السمكرة قطعة قطعة حتى أستطعت فتح ورشة فى بداية الأمر عبارة عن عشة من البوص، وبعدها قمت بشراء قطعة أرض وبنيت عليها تلك الورشة، ويؤكد يأتى إلى الزبائين من كل مكان فى المركز نظرا للتفانى فى العمل والمعاملة الطبية.