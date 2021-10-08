شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء بكافة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نجوى الشافعى، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، وبدأت عمليات التوصيت فى مقر اللجان، تحت إشراف قضائى كامل.

وأوضحت نجوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العملية الانتخابية سادها الهدوء منذ بداية التصويت فى التاسعة صباحا، وإقبال متوسط، فيما شهدت لجان التصويت فى محافظات الإسكندرية، المنيا، وسوهاج إقبال كثيف من الأطباء.

وكانت قد بدأت لجان الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، منذ التاسعة صباح اليوم، استقبال الأطباء المشاركين فى التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، ودعت جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.