شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة: تواصلنا مع البلوجر المعروفة ومحامى لتقديم المساعدة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنه تابع عن كثب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المعروفة تشكو فيه منع زوجها لها من التواصل مع أولادها أو رؤيتهم، واستغاثت باكية بالجهات المعنية بالدولة وبالمجلس القومي للمرأة طلبًا للمساعدة.

وصرحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أنه فور مشاهدة الفيديو توجه أحد محاميى المكتب بصحبتها إلى قسم الشرطة التابعة له لتقديم المساعدة القانونية لها، وقدمت بلاغا لاستعادة أولادها، وبالفعل تم رجوعهم لها.

وتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة إلى الشكوى والسعي نحو حلها وإعادة أولادها إليها.