شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الأطباء: إعلان النتائج النهائية الأحد المقبل فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عقدها مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، 10 اكتوبر 2021، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات ، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وكانت قد كشفت الدكتورة نجوى الشافعى رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، غلق باب التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، وبدء عمليات التصويت فى مقر اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

وأوضحت نجوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العملية الانتخابية سادها الهدوء منذ بداية التصويت فى التاسعة صباحا، وإقبال متوسط، فيما شهدت لجان التصويت فى محافظات الإسكندرية، المنيا، وسوهاج إقبال كثيف من الأطباء.

وكانت قد بدأت لجان الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، وفروعها بكافة محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، منذ التاسعة صباح اليوم، استقبال الأطباء المشاركين فى التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة.























