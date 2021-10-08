شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربرى: سعيد بصداقتى مع الإمام الطيب ومصر مثال للتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، إنه سعيد بصداقته مع فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه أولوية لصنع السلام فى الشرق الاوسط ومصر مثال جيد فى السلام والتعايش وكل واحد منا يحتاج أن يعمل أفضل فى هذا الأمر.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه الكنيسة الأسقفية فى مصر قبل حفل تدشينها رسميا، أنه من خلال هذا الاجتماع يوجه دائما كلمات لرجال الدولة والسياسيين لمساعدة الفقراء، وقامت الكنيسة الأنجليكانية ببناء جسور والقادة الدينيين ان يقوموا بحل المشاكل السياسية.

كما أكد جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، أن الفلسطينين لابد أن يحصلوا على العدالة ولا يتعرضوا للخوف من ترك المكان ولديهم الحق فى أن يعيشوا بأمان، ويكون لديهم حدود جغرافية معترف بها دوليا، مضيفا أن القادة الدينيين يحاولون أن يعقدوا مؤتمرات لفكرة التعايش المشترك، لكن هذه الأزمة أخذت وقتا طويلا وعمرا طويلا لأجيال متعاقبة ونحتاج إلى تكملة الصراع من أجل السلام، فبدون سلام لا يمكن أن يكون هناك عدالة أو أمن أو أمان.

وأضاف أنه يؤمن أن المسيح سيأتى للعالم، وأن يحدث ذلك من خلال حرب ولن نستطيع إحضار المسيح بهذه الطريقة ولكن من خلال سيادة وسلطة الله ومن خلال كنيسة كلمتها وحياتها شهادة حرية عن يسوع المسيح.

