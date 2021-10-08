شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربرى: سعينا لبناء الكثير من مراكز لقاح كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، إن الموارد الطبيعية ليست ملكا لدولة معينة أو شخص معين ولذلك من الضرورة أن يكون هناك مباحثات ومفاوضات لضرورة المشاركة.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه الكنيسة الأسقفية فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، أنه يوجه كلمة إلى الحكومة الإثيوبية لاستخدام السد بطريقة عادلة تفيد جميع الأطراف الأخرى، والاهتمام بأن الدول الأخرى قلقة من هذا الأمر.

وتابع أن الكنيسة الأسقفية فى مصر كنيسة وطنية ومنسوجة بأيدى مصرية وتسعى الكنيسة الأسقفية بمصر لإنشاء مدارس ومستشفيات ومساعدة للاجئين فى مصر وتعليم للاجئين.

وتابع أن الكنائس الأسقفية فى دول أخرى بنت مراكز للتلقيح وقامت بتوعية المواطنين عن كورونا والطريقة التى يكون بها وقاية من الفيروس وقدمت تعزية ومساندة للمرضى وتعزية لكن فقدوا الأحباء ولدينا تعاون مع منظمة الصحة فى الكثيرمن الأمور