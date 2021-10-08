شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف بمشاركة 50 شركة لتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة غدا السبت، ملتقي توظيفي للشباب بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبري الشركات العاملة في مجالات التصنيع والاغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها، ويوفر الملتقي أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل .

وأكدت محافظة الجيزة أنه علي الشباب الراغبين في الحصول علي فرصة عمل ملئ استمارة الرغبات باللينك التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo