شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رئيس أساقفة كانتربرى تلتقى طلاب معهد الكتاب المقدس السودانيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت كارولين ويلبى زوجة رئيس أساقفة كانتربرى صباح اليوم طلاب معهد جبال النوبة لعلوم الكتاب المقدس التابع للكنيسة الأسقفية فى جلسة تعرفت فيها على أحوال الطلاب وتحدياتهم بصحبة مادلين سوستانيس زوجة رئيس الأساقفة سامى فوزى، وبحضور الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس الأساقفة وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة.

قالت كارولين ويلبى فى بداية لقائها مع الطلاب: سعيدة بوجودي معكم لا تعرف أكثر على المعهد فمنذ 8 سنوات أصبح زوجى رئيسًا لأساقفة كانتبرى لذلك وجدت نفسى فى منصب لم أعتد عليه ولكنها كانت فرصة أقابل فيها أسقفيين انجليكان من كل أنحاء العالم، مضيفة: كما زرت السودان أثناء تدشين إقليم مستقل.

وقالت ويلبي للطلاب: شعرت وسطكم أننى مع عائلتى ونحن لدينا في لندن خبرات مماثلة عندما يأتي الشباب من دول مختلفة حول العالم لتقضية عشرة أشهر ليتعلموا دراسة الكتاب المقدس والخدمة.

استمعت كارولين ويلبى إلى مشاركات الطلاب بالمعهد وتحدياتهم وظروفهم وخبراتهم فمعظمهم من السودان وجبال النوبة تحديدًا، إذ أجمع الطلبة على أن التحديات كانت صعبة وكثيرة فى البداية ولكن ما اختبروه داخل الكنيسة الأسقفية ساعدهم كثيرًا للمضى قدمًا في حياتهم في مصر، مؤكدين أن المجتمع المصرى مُرحبًا بهم خاصة أن كثيرين منهم تركوا بلدهم السودان منذ سنوات طويلة.

وأكد الطلاب إن الدراسة غيرت حياتهم و مفاهيمهم عن الإيمان، لأن فهم الكتاب المقدس وإدراك كلمة الله حمل عنهم أثقال الحياة وعلمهم كلمة الله بالحق.