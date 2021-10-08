شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية جميع القديسين تتزين لحفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر استعداداتها لاستقبال حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة والذى يبدأ فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إذ يترأس جاستن ولبى رئيس أساقفة كانتربرى والقائد الروحى للطائفة الأنجليكانية فى العالم، خدمة وصلوات تدشين الإقليم بحضور عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة من مختلف دول العالم.

ومن جانبها، تزينت كاتدرائية جميع القديسين بالأنوار وافترش السجاد الأحمر أرضيتها لاستقبال الحدث الذى وصفه الدكتور ساميفوزى رئيس أساقفة الإقليم الجديد بالتاريخى الذى يضع الكنيسة الأنجليكانية فى مصر فى موقع القيادة حيث يضم الإقليم الجديد عشرة دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال".

وتستقبل الكاتدرائية فى الرابعة والنصف عصر اليوم مؤتمرا صحفيا يجيب فيه رئيس أساقفة كانتربرى على أسئلة الصحافة المصرية والعالمية قبل أن يبدأ خدمة القداس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الكنيسة على كافة الحاضرين حيث شددت على ضرورة ارتداء الكمامات واكتفت بعدد قليل من المدعوين فى الكاتدرائية التى تتسع لألفى شخص.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمية قد أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية فى يوليو عام 2020 ليصبح الإقليم رقم 41 من أقاليم الكنيسة الأسقفية حول العالم إلا أن ظروف وباء كوفيد 19 أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.