شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يلتقون شيوخ القبائل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل شيوخ وعواقل القبائل البدوية بمحافظة جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى خيمة بدوية، وسط ترحيب كبير عقب أدائه خطبة الجمعة اليوم بمسجد الروضة بمدينة الطور، فى لقاء وطنى وأخوى فى خيمة وجلسة بدوية رائعة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، أن شيوخ القبائل بجنوب سيناء، عبروا عن حبهم واعتزازهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعن شكرهم لجهود الدولة المصرية فى عمارة سيناء ولجهود وزارة الأوقاف وما تقدمه فى عمارة بيوت الله عز وجل فى المحافظة، مقدرين هذه الزيارة الكريمة، مطالبين بإبلاغ سلامهم وتحيتهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة وامتنانهم بها .

وفى سياق متصل افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد يبلغ 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه.