شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة وزير الأوقاف الأسبق محمد على المحجوب وتشييع الجنازة غدا من عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل السيدة صالحة زوجة الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق، ووالدة كل من د. إبراهيم محجوب والمستشار خالد محجوب والمستشار على محجوب، وتشييع الجنازة غدا من مسجد عمر مكرم.

والدكتور محمد علي إبراهيم محجوب: ولد في (15 أكتوبر 1939م)، هو أستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية في جامعة عين شمس وأكاديمية الشرطة ووزير الأوقاف الأسبق وعضو مجلس الشعب من عام 1979 الي 2005.

المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق وليسانس شريعة جامعة عين شمس 1968 ، ماجستير في القانون المقارن، دكتوراه في الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون حاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009.