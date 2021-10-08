انتشار الخدمات الأمنية باستاد برج العرب قبل مباراة مصر وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

انتشرت الخدمات الأمنية داخل استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر وليبيا في المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

كانت بعثة الفريق قد أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وانتهت إدارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم إقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.