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ضبط 172 متهمًا بحوزتهم 200 سلاح ناري وتنفيذ 84397 حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 172 متهمًا)، كما ضبطت الحملات 285 قضية مخدرات بحوزة 316 متهمًا.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 84397 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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