شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الأطباء: سوهاج والشرقية والمنيا وكفر الشيخ الأعلى تصويتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السيد عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن 4 نقابات فرعية تتصدر عمليات التصويت بالانتخابات، موضحا أن محافظات: سوهاج والشرقية والمنيا وكفر الشيخ هى الأعلى من حيث نسب التصويت، مشيرا إلى استمرار التصويت بـ27 لجنة على مستوى الجمهورية مستمرين فى استقبال الأطباء للمشاركة فى التصويت.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم غلق باب التصويت بالانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم، مستبعدا أن يتم مد فتح باب التصويت نظرا لعدم كثافة الأعداد المشاركة فى الاقتراع على مستوى الجمهورية.

وبدأت لجان الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، منذ التاسعة صباح اليوم، استقبال الأطباء المشاركين فى التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.