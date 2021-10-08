شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستقبل الدفعة الأخيرة من القطارات المكيفة للخط الثانى الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع وصول الدفعة السادسة من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى مع شركة هونداى روتم الكورية خلال الشهر الجارى.

وأضافت المصادر أن الشركة الكورية تورد صفقة القطارات الجديدة بتكلفة قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه، حيث تضم 6 قطارات جديدة شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

واستقبلت الهيئة القومية للأنفاق قطار شهرياً من القطارات الـ 6 المتعاقد عليها، ومع وصولها بالكامل سيصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع .