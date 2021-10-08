شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعى الجديد غدا باحتفالية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، مهرجان استقبال العام الدراسى الجديد، وذلك فى تمام التاسعة والنصف من صباح غدا السبت الموافق 9 من أكتوبر الجارى .

يأتى ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التى ينظمها قطاع التعليم والطلاب تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتى تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسى للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب التربية العسكرية.

يعقبها فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة لضيوف المهرجان وسط ممر شرفى لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها (خدمات تهمك، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب و كذلك صندوق التكافل الإجتماعى ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية والأدبية)، ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.