شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق مبادرة الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار، داخل المستشفيات الثلاث التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستمر فعاليتها لمدة 15يوما متتالية بالمحافظة، تحت شعار "عشان صحتك .. مفيش انتظار".

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د.أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن هذه المبادرة التى بدأت فعالياتها من داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية، تعد أول مبادرة للهيئة للقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع البيان، خلال اليوم الأول للمبادرة، تم تحضير 60 طفلا من قوائم الانتظار، وإجراء 22 عملية جراحية للأطفال، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بعد تجهيز وتعقيم جميع غرف العمليات بالمجمع، لاستيعاب العدد الكبير من الأطفال لإجراء العمليات الجراحية السالف ذكرها فى يوم واحد.

وأوضح بيان الهيئة، ومن المقرر أن تشمل الجراحات التى تشملها مبادرة "عشان صحتك .. مفيش انتظار" جراحات (الرمد، القلب المفتوح)، فيما سيتم إجراء جراحات المناظير والمسالك بمركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، وجراحات العظام بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن مبادرة "عشان صحتك .. مفيش انتظار" تأتى استمرارًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتى أطلقها فى شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفى جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومى أو أهلى أو خاص دون تحميل المواطن أى أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحى عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: محافظة الإسماعيلية هى ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تم إطلاق المنظومة بها رئاسيًا فى منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن تم تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية فى كافة التخصصات الطبية، وذلك من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.