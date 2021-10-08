شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بحى الدقى والدفع بـ6 شفاطات وفرقة إصلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حى الدقى بمحافظة الجيزة كسر ماسورة مياه شرب رئيسيه 600 مم بجوار جامعة القاهرة ناصية شارع ثروت مع شارع هارون، وتم التنسيق مع إدارة مرور الجيزة لعمل التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من الإصلاح، بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

وتم الدفع بـ 6 شفاطات و4 جهاز بدالة للسيطرة على تدفق المياه ولإمكانية الإصلاح وجارى المتابعة مع غرفة العمليات لحين الانتهاء وإعادة الشيء لأصله بمعرفة إدارة صيانة الطرق لحى الدقي.

وفى سياق آخر، أزال حى الدقى رصيف مخالف فى شارع يثرب واعادته بشكل حضارى بعد إزالة التعديات التى تقوم بها المحلات التجارية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث اشرف رئيس الحى على أعمال التطوير لإزالة التعديات والتأكد من ارتفاع الأرصفة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.