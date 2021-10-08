انتحل صفة دبلوماسي ودشن متحفا فرعونيا في منزله.. ليلة سقوط ابن القنصل في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

احترف التزوير والنصب مستندا إلى سجله الإجرامي حتى عمد إلى انتحال صفة دبلوماسي بإحدى السفارات بل وإنشاء متحف بالفيلا سكنه بداخلها تماثيل فرعونية مقلدة ودعوة الأجانب لزيارتها مقابل مبلغ مالي.

أكدت تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة انتحال شخص حاصل على دبلوم له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافاً للحقيقة".

المتهم دشن متحفا بالفيلا الخاصة به بمدينة ٦ أكتوبر لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه تنسيقا مع فرقة حدائق أكتوبر حال تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعُثر بداخلها على (شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته "مستشار دبلوماسي" – 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية – كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة – كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة –مجلة باللغة الأجنبية تحتوي على حوار صحفي مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامي للاستفادة المادية والأدبية.