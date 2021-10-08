بسبب أولوية المرور ... ضبط المتهمين بمشاجرة الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بالإسكندرية، إذ تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين بسبب أولوية المرور حال قيادة كلٍ منهما سيارته.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود مصابين بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعي بالرأس" ووالده – مقيمان بدائرة القسم)، طرف ثان (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – وبحوزة ثلاثة منهم 2 سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة") بسبب أولوية المرور بين إثنين من الطرفين حال قيادة كلٍ منهما سيارته، على إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.