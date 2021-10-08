شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: صرف 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وافق على صرف مبلغ 750 جنيها لكل العاملين بالجامعة، و1200 جنيه للعاملين بمستشفيات الجامعة، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وجهودهم غير العادية في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الأساتذة والعاملين والطلاب بالجامعة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن حرب أكتوبر علامة لا تنسى على أن الجيش المصري هو حامي مقدرات الوطن.