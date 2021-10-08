شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة لتصحيح أوضاع مخالفى قانون دخول وخروج الوافدين بقطر حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالدوحة فى دولة قطر، بدء إعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون المشار إليه، وذلك من بعد غد الأحد 10 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.

وقال الملحق العمالى خالد فتحى الدييهى رئيس مكتب التمثيل العمالى بدولة قطر، إنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى مركز من المراكز الخدمية التالية: مراكز خدمات أم حلال، وأم مستيم " الصناعية سابقا" ومسيمير، والوكرة، والريان، وذلك للنظر فى الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.

وأشار الملحق العمالى إلى أنه على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءً، وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف فى حالة عدم تصحيح أوضاعهم.