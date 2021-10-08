شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان بـ19 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ8 جنيهات. ‎- الجوافة بـ15 جنيها. ‎- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر بـ14 جنيها. ‎‏‎- رمان بـ8.5 جنيه. ‎‏‎- الباميا الخضراء بـ20 جنيها. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.