شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.75 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ19 جنيها.
- الليمون بـ8 جنيهات.
- الجوافة بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- رمان بـ8.5 جنيه.
- الباميا الخضراء بـ20 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.