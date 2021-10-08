شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأطباء للتصويت بانتخابات التجديد النصفى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجان انتخابات التجديد النصفى للأطباء، على مستوى الجمهورية، توافد من قبل الأطباء للمشاركة فى عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية.

قالت الدكتورة نجوى الشافعى، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء فى التاشعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، ثم تبدأ عمليات فرز الأصوات المشاركة تمهيدا لإعلان النتائج النهائية فور وصول صناديق الاقتراع للجنة العامة من كافة المحافظات.

وتعقد النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.



