شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الأجرة في وسائل المواصلات بالمحافظات، بالتزامن مع قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تعريفة أجرة المواصلات بالمحافظات لن تزيد وذلك ثبات أسعار السولار الذى تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس، لافتا إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بشن حملات على مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة التعريفة.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 202، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتى: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9 جنيهات.