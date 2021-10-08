شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح وينفذ 84 ألف حكم قضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 200 قطعة سلاح نارى، 285 قضية مخدرات وتنفيذ 84397 حكما قضائيا متنوعا.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (47) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (52) متهمين "لعدد 16 منهم معلومات جنائية، وضبط (12) قطعة سلاح نارى، بحوزة (13) متهم، وضبط (8) قطع أسلحة بيضاء وضبط متهم هارب مطلوب ضبطه فى قضيتين "مشاجرة – إحداث عاهة، وتنفيذ (7234) حكم قضائى متنوع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى 16 قضية أبرزها "سلاح بدون ترخيص - مخدرات - سرقات متنوعة" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أشمون مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز ، وعثر بحوزتهما على (4,350 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشادو - بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 7 هواتف محمولة - سيارة ملاكى "ملك أحدهما") ، و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما .

ونجح قطاع أمن المنافذ فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها ( سيارات مستعملة ، قطع غيار دراجات نارية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة تم ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (34) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1503) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (136) حكم قضائى متنوع.

وواصلت وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3356) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12619) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (205) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (186) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1306) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية).

و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.. بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.